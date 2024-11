Assento apertado incomoda brasileiro mais do que barulho no voo

A falta de espaço para as pernas, entretanto, vem logo em seguida. Veja o ranking dos EUA:

1º lugar: Falta de informação quando há um problema com voos (80,7%)

2º lugar: Empate entre falta de espaço para as pernas e falta de reacomodação em um voo adequado quando há um cancelamento (67,7%)

4º lugar: Filas longas nos aeroportos (58,1%)

5º lugar: Falta de voos diretos na hora da compra da passagem (54,8%)

Bagagem é prioridade na Europa

Outra região alvo do levantamento, a Europa possui prioridade diferente para os passageiros. Enquanto no Brasil essa queixa só aparece na sétima posição, o tamanho de bagagem restritivo ou falta de clareza sobre as dimensões das malas permitidas nos aviões é o maior alvo de reclamações naquele continente.

Veja o ranking:

1º lugar: Tamanho de bagagem restritivo ou falta de clareza sobre as dimensões das malas permitidas nos aviões (73,6%)

2º lugar: Falta de informação quando há um problema com voos (66%)

3º lugar: Dificuldades na reivindicação de reembolsos e compensações quando um voo está atrasado ou é cancelado (63,1%)

4º lugar: Falta de espaço para as pernas nos aviões (61,7%)

5º lugar: Ausência de reacomodação em um voo adequado quando há um cancelamento (56,7%)