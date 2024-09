Com Lucas Lucco como sócio, startup de mercadinhos Buybye expande atuação

Outro passo importante no processo de consolidação da startup foi a sociedade fechada com o artista e empreendedor Lucas Lucco, no início de 2024. O cantor também já atuou como modelo, diretor e roteirista, e possui uma rede de academias. Essa parceria começou durante a inauguração de uma operação em Alphaville, onde Lucco demonstrou interesse em investir em mercados autônomos. Além do investimento, Lucco participa do conselho da empresa e é responsável pelo marketing. Embora as academias não tenham relação direta com o mercado de mercados autônomos, segundo o CEO, a "rede de contatos" de Lucas foi um diferencial.

Por fim, está a recente parceria com a Divina Terra — rede de franquias de alimentação saudável — para a criação da Divina Go. A nova marca será a primeira de mercado autônomo de alimentação saudável da América Latina, e terá um mix reduzido das lojas Divina Terra.

Por que abrir franquias

A BuyBye atingiu um estágio de maturidade, com um modelo de negócios já validado, e por isso decidiu expandir por meio de franquias. O plano é atingir 150 lojas, entre próprias, franqueadas e de outras marcas, até dezembro de 2024. Com a expansão, a empresa quer atingir o breakeven, ou seja, igualar despesas e receitas e sair do negativo.

Minha vida foi transformada pela prática empreendedora, e é esse impacto que quero oferecer às pessoas, permitindo que elas compartilhem desse propósito e atinjam resultados semelhantes. Nossa entrada em franquias visa inspirar outros a seguir esse caminho

Evandro Maximiano, CEO da Buybye

A empresa diz que irá oferecer suporte para todas as etapas. Isso vai desde a escolha do ponto ideal até a inauguração da loja, além de monitoramento, reabastecimento e inteligência de dados para relacionamento com o cliente. O modelo é aplicável a quase todas as cidades do Brasil, embora a empresa foque seus esforços em grandes centros urbanos de São Paulo.