Gerações priorizam salário, mas boomer quer presencial, e 'gen Z', liderar

Baby boomers, millennials, geração X e Z. Em comum, todas têm o salário como o fator mais importante no trabalho. É o que mostra uma pesquisa feita pela consultora Michael Page, do PageGroup, divulgada nesta semana.

O levantamento ouviu cerca de 6,8 mil profissionais e empresas de todo o Brasil, incluindo executivos de cargos que vão desde posições de suporte à gestão até a diretoria. Veja os principais resultados:

Salário é o mais importante

Millennials (nascidos entre os anos 1980 e o início da década de 1990) são os que consideram o salário como o fator mais importante no emprego em que atuam (75%). De acordo com o estudo, a geração supera as médias dos boomers (nascidos antes de 1965), com 60%; da geração X (nascidos de 1966 a 1980), com 70%; e da geração Z (nascidos após 1995), com 73%.