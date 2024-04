Com mais ansiedade e menos sexo, 'geração Z' domina mercado e ganha mais

O tempo de socialização é menor da Geração Z devido ao uso de celular e redes sociais. Nos EUA, por exemplo, americanos da geração Z estavam entre seus pares por 38 minutos por dia, enquanto millenials na mesma faixa etária gastavam quase uma hora, segundo Haidt.

Direito ou privilégio de trabalhar? A relação do trabalho da Geração Z é diferente dos millenials. Enquanto para os mais jovens o trabalho é considerado um direito. Para a geração anterior, é um privilégio ter um emprego.

Um dos sinais de como essa geração mais nova lida de forma diferente é o chamado "quiet quitting" (desistência discreta, em tradução livre), quando uma pessoa faz o suficiente para não ser demitido. Sair de trabalho, inclusive, não é um problema

A taxa de desemprego entre Geração Z e millenials é menor. A geração anterior, quando começou a trabalhar, enfrentava um cenário de crise financeira. Essa, mais nova, tem um cenário mais favorável.

Jovens da Geração Z estão evitando a área de humanas. Baseando-se em levantamento feito no Reino Unido e Estados Unidos, a reportagem cita que este público busca áreas mais ligadas à economia e engenharia. Por serem áreas restritas, podem largar o trabalho se sentirem incomodados por algo.

Ganham mais, mas nem tudo são flores. Nos EUA, um zoomer de 25 anos tem renda anual do lar superior a US$ 40 mil (mais de R$ 200 mil) - 50% superior aos baby boomers (geração nascida entre 1945 e 1964), de acordo com levantamento feito por Kevin Corinth e Jeff Larrmore, do Federal Reserve (o Banco Central dos EUA). Porém, a inflação em alta corrói o poder de compra desse público, com ensino e moradia a preços mais altos.