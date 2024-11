No Canal UOL na TV, domingo é dia de churrasco, futebol e melhores notícias

Cansado de ver sempre a mesma programação nos seus domingos? O Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com um conteúdo abrangente, que leva o melhor do jornalismo e muito entretenimento para a sala da sua casa.

Às 8h, você pode conferir Otaviano Costa conversando com convidados especiais no Otalab. Às 9h, Isa Scherer te leva para passeios culinários cheios de estilo e, já que estamos falando de comida, que tal aprender as melhores técnicas para assar uma carne no Vai Ter Churras, às 10h30?

A programação especial segue o dia todo, com destaque para a edição dominical ao vivo do UOL News, às 17h, e, em seguida, às 18h30, o programa Fim de Papo, com craques do jornalismo esportivo analisando os jogos da 35ª rodada do Brasileirão.