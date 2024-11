Canal UOL na TV a cabo: não perca nesta sexta as reportagens do UOL Prime

O Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com uma programação 24 horar pos dia repleta de notícias, entretenimento, debates esportivos e o melhor do jornalismo do UOL.

Nesta sexta (21), às 22h, você não pode perder o UOL Prime, programa que reúne reportagens investigativas em vídeo, com análises aprofundadas sobre temas que impactam o Brasil e o mundo.

Entre os destaques da edição desta semana está a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina no futebol. A equipe do UOL esteve em Buenos Aires para apurar um aumento da violência que preocupa torcedores, jogadores e autoridades, pois o racismo e xenofobia estão entrando no jogo.