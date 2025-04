Em novo programa do UOL, Amanda Klein descomplica o mercado financeiro

Amanda Klein estreará na segunda como apresentadora de Mercado Aberto. O programa, que vai ao ar de segunda a sexta, às 8h, no Canal UOL na TV e no YouTube de UOL, antecipará os principais movimentos do mercado financeiro antes da abertura da Bolsa de Valores.

A ideia é tornar o conteúdo acessível tanto para quem se interessa por investimentos quanto para quem só quer entender melhor a economia no cotidiano, como ao comprar dólar para uma viagem. É ir para além dos números; não só falar se a bolsa subiu ou caiu ou qual é a cotação do dólar, mas também qual o contexto por trás desses movimentos.

De acordo com a jornalista, um dos pontos centrais do programa será explorar como política e economia estão mais entrelaçadas do que nunca. "Em um horizonte de polarização e volatilidade, o humor dos investidores muda rapidamente", diz ela, que cita como exemplo as reações imediatas do mercado às polêmicas declarações de Donald Trump e as variações na bolsa e no dólar decorrentes das pesquisas de popularidade do governo Lula.