Metade dos jovens da Geração Z enfrenta dificuldade financeira, diz estudo

Inadimplência e inflação pesam no bolso dos mais pobres. O estudo avalia que a perspectiva mais positiva da classe A é alinhada com os menores índices de endividamento e inadimplência do grupo. Na contramão, os integrantes da classe C enfrentam problemas associados à alta dos preços, que exige um esforço maior para administrar as dívidas e fazer com que os salários se encaixem no custo de vida.

Classe C é a mais otimista para os próximos dois anos. Apesar dos relatos de dificuldade no ambiente atual, 83% dos brasileiros do grupo dizem prever que a situação financeira vai melhorar.