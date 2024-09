Melhora do mercado de trabalho aumenta otimismo na busca por emprego

Na busca por uma nova colocação profissional desde julho, o analista de marketing Pedro Barbério, 23, vê com bons olhos a redução do desemprego ao menor nível da série histórica. "Esse número me anima na procura por uma vaga. É uma notícia que considero muito importante não só para mim mesmo, mas para a sociedade", declara. A percepção de Barbério é a mesma compartilhada por especialistas do mercado de trabalho.

O que aconteceu

Taxa de desemprego é a mais baixa da história para o mês de julho. A última divulgação da Pnad Continua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostra que 6,8% da população está desempregada - 7,4 milhões procuraram sem sucesso por uma colocação profissional no trimestre encerrado em julho, menor valor da série iniciada em 2012.

Cenário auxilia os profissionais que procuram por posto de trabalho. "O momento é propício para quem busca um novo emprego", reconhece Cíntia Britto, diretora de recursos humanos da Aurum. "Essa taxa de desemprego beneficia, porque as pessoas têm uma opção", reforça Hélio Zylberstajn, professor sênior da Faculdade de Economia da USP (Universidade de São Paulo).