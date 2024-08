Brasil cria 188 mil postos de trabalho com carteira assinada em julho

Setores

Todos os setores contrataram em julho. O destaque fica novamente por conta do setor de serviços, que gerou 79.167 postos no mês. Na sequência, aparecem a indústria (49.471 postos), o comércio (33.003 vagas), a construção (19.694 cargos) e agropecuária (6.688 colocações).

Saldo também é positivo no acumulado do ano. No intervalo, o setor com maior geração de empregos também foi o de Serviços, com 798.091 novos postos formais. A indústria teve a geração de 292.165 postos. A Construção Civil gerou 200.182 vagas, o comércio 120.802 e a agropecuária, 80.999 empregos formais no ano.

O que é o Caged

O indicador mede o andamento do mercado formal. Divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados recebe relatórios das empresas para definir a quantidade de contratações e demissões com carteira assinada no Brasil.

Informações do Caged são coletadas pelo eSocial. O sistema que unifica as informações de trabalhadores e empresas. A adoção extinguiu o modelo antigo para a coleta das informações e resultou na criação do Novo Caged, que traz as estatísticas do mercado formal de trabalho desde janeiro de 2020.