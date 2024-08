Regra que limita trabalho nos feriados fica para 2025: como vai funcionar

O Ministério do Trabalho e Emprego adiou a portaria que restringe o trabalho no comércio aos feriados. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de julho. O processo começou em novembro de 2023 com as regras que só devem passar a valer em janeiro de 2025. Entenda o que é e como isso vai funcionar no ano que vem.

O que está acontecendo

Governo está tentando um acordo com as empresas, representantes sindicais e outras frentes parlamentares. Por isso, foi adiada mais uma vez a entrada em vigor da Portaria 3.665/2023.

Todos os adiamentos foram resultado de mobilizações dos setores produtivos e decisões do Congresso. O objetivo era derrubar o texto, e agora, passará a valer a partir de 2025, se nada for alterado até lá, disse a advogada especializada em direito trabalhista Fernanda Razulevicius.