Desemprego recua a 6,8% em julho, menor taxa da história para o mês

Total de pessoas em busca por uma colocação soma 7,43 milhões, afirma IBGE. O número é o menor para o trimestre finalizado em julho desde 2014, quando 6,9 milhões não tinham trabalho e procuravam por um cargo. No mesmo período do ano passado, o volume de profissionais em busca por um emprego somava 8,520 milhões.

O trimestre encerrado em julho mantém os resultados favoráveis do mercado de trabalho que vinham sendo observados ao longo do ano, com queda da desocupação e expansão contínua do contingente de trabalhadores.

Adriana Beringuy, coordenadora da Pnad

Total de trabalhadores no Brasil bate novo recorde. Segundo o IBGE, o número de profissionais cresceu 2,7% (mais 2,7 milhões de pessoas) em um ano e alcançou 102 milhões de pessoas. A evolução conta com a contribuição dos volumes recorde de empregados do setor privado (52,5 milhões) e do setor público (12,7 milhões). As altas anuais foram de, respectivamente, 4,5% (mais 2,2 milhões de pessoas) e 3,6% (436 mil pessoas).

Número de profissionais formais e informais são os maiores da história. O Brasil contava com 38,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada e 13,9 milhões de informais entre abril e junho. Ambos os valores correspondem à maior apuração desde o início da pesquisa. A principal contribuição para a ocupação no setor privado partiu do comércio, com 19,3 milhões de empregados, alta de 2,6% no ano.

Parte expressiva da expansão da ocupação no comércio ocorreu por meio do emprego com carteira de trabalho assinada, o que contribui para a melhoria da cobertura de formalidade nessa atividade.

População fora da força de trabalho potencial segue estável. O total de pessoas com 14 anos ou mais que não estavam ocupadas nem desocupadas, mas possuíam um potencial para exercer uma colocação foi estimado em 66,7 milhões. Segundo o estudo, o número representa estabilidade nas bases de comparação trimestral e anual.