Arroz, gasolina e remédios: o que deve ficar mais caro com vitória de Trump

Alimentos básicos como arroz também sofrem com a alta do dólar, já que dependem de insumos importados. Muitos fertilizantes, defensivos agrícolas e maquinários são comprados em dólar, aumentando os custos de produção para agricultores brasileiros. Kawauti destaca que, com a moeda americana valorizada, exportar se torna mais atrativo, reduzindo a oferta de produtos no mercado interno e pressionando os preços.

Se o dólar se mantiver alto, a tendência é de que esses aumentos de preço sejam duradouros. Vasconcellos aponta que, com fatores externos e internos impactando o câmbio, o cenário atual indica um período prolongado de preços elevados para produtos básicos. "O risco fiscal brasileiro e a ausência de reformas estruturais também contribuem para a manutenção do dólar alto", ele explica.

Controle fiscal

O governo pode adotar políticas para reduzir o impacto do dólar no custo de vida, mas isso exige controle fiscal. Vasconcellos sugere que ajustes nas contas públicas, com uma gestão responsável da dívida, ajudariam a fortalecer o real. Isso estabilizaria o câmbio e reduziria o impacto dos produtos dolarizados no Brasil. O governo Lula (PT) trabalha num pacote de medidas fiscais que deve ser fechado nesta quinta (7).

Subsídios temporários para itens essenciais podem aliviar o peso no bolso do consumidor. Kawauti observa que, em crises, subsídios para combustíveis e alimentos básicos podem mitigar o impacto direto do dólar alto, mas devem ser planejados para não aumentar o déficit público e alimentar a inflação.

Investimentos em infraestrutura e tecnologia agrícola são medidas de longo prazo para reduzir a dependência de insumos importados. Kawauti acrescenta que políticas econômicas consistentes e previsíveis são essenciais para estabilizar o câmbio e proteger o poder de compra da população.