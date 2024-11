Dólar a R$ 6? Entenda por que o preço da moeda mudou tanto ao longo do dia

Deverá haver uma mudança na política econômica americana, e ele pretende incentivar a indústria e a economia local, e isso significa aumento da dívida pública, inflação e taxa de juros mais elevadas dentro dos Estados Unidos.

Gilberto Braga, professor do curso de Economia e Finanças do Ibmec-RJ

Juros altos nos EUA. Se esse cenário se concretizar, de acordo com Braga, haverá uma "atração para a renda fixa nos títulos do Tesouro americano, ou seja, dólares que estão circulando pelos mercados emergentes, como o brasileiro, tendem a ir para os Estados Unidos". Dessa forma, ocorre uma maior desvalorização do real frente ao dólar.

Maior negociação da moeda. A incerteza levou a um aumento no volume de negociações de dólares.

Mais compra, maior valorização. De acordo com o economista e professor do curso de Relações Internacionais da ESPM Fabio Andrade, muitas pessoas, a partir do anúncio do resultado das eleições norte-americanas, correram para comprar dólares. Esse cenário fez com que a moeda americana se valorizasse em relação ao real.

Mais venda, menor valorização (ou queda). Por outro lado, algumas pessoas que possuíam dólares se dispuseram a vendê-los. Quando mais pessoas vendem dólares, a oferta da moeda no mercado aumenta. Com mais dólares disponíveis para compra, o preço do dólar tende a cair em relação ao real, o que significa que o dólar se desvaloriza em comparação com a moeda brasileira.