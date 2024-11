44% dos negativados já jogaram em bets buscando dinheiro para pagar dívidas

Uso de bets como alternativa dos inadimplentes para tentar ganar dinheiro é vista como preocupante. Fernando Gambaro, especialista em educação financeira do Serasa, classifica a tentativa de abandonar as dívidas no mercado de apostas como algo improvado. Ele avalia que o cenário reflete a falta de educação financeira para compreender o risco da decisão.

Nossa orientação é para as pessoas renegociarem suas dívidas com planejamento. Se você não consegue cumprir com aquele pagamento, aquilo vira uma bola de neve. Ao buscar uma solução rápida, como as apostas, isso tende a piorar.

Fernando Gambaro, especialista em educação financeira do Serasa

Um terço dos apostadores vê as bets como alternativa para renda extra. Para 29% daqueles que ficaram inadimplentes neste ano, as apostas surgiram na tentativa de ganhar dinheiro rápido para pagar ou comprar algo. Outros 32% citam as plataformas como uma forma de aumentar a renda.

As bets se tornaram uma realidade no Brasil, o que não existia há dois anos, por conta da publicidade presente em diversos meios. Infelizmente, as pessoas estão recorrendo às apostas como uma fonte de renda extra.

Fernando Gambaro, especialista em educação financeira do Serasa

Maioria dos inadimplentes relata mais perdas do que ganhos com apostas. De acordo com o estudo, 52% dos entrevistados relatam prejuízo nas plataformas virtuais. No grupo, 20% citam ter sofrido apenas perdas e 32% avaliam que perderam mais do que ganharam. Para 27%, a proporção de ganhos e perdas é semelhante.

Um em cada dez negativados já fez empréstimo para apostas. O número, que reflete outra preocupação dos pesquisadores, é acompanhado da informação de que 13% dos endividados já deixaram de pagar contas para apostar, mesmo percentual dos que admitem ter ficado com a conta no vermelho devido às bets.