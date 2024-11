'As pessoas estão optando pela aposta e renunciando à comida', diz Idec

A consultora de serviços financeiros do Idec (Instituto de Defesa de Consumidores), Ione Amorim, afirmou nesta terça-feira (12), durante apresentação no segundo dia de audiência pública no STF (Supremo Tribunal Federal), que vê com preocupação o avanço das bets nos últimos anos. Ela manifesta preocupação com o comprometimento da renda, principalmente das famílias mais vulneráveis, com as apostas online.

O que aconteceu

Amorim critica a abordagem das bets para atrair apostadores. A consultora afirma que os sites usam de "estratégias psicológicas que exploram vulnerabilidades humanas" e têm causado danos às famílias. "As empresas criam campanhas com a excitação de ganho, explorando a crença que algumas pessoas possuem muita sorte", destaca.