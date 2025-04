Imposto de Renda: mais de 10,5 milhões de declarações já foram entregues

A Receita Federal já recebeu mais de 10,5 milhões de declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025, conforme balanço divulgado nesta tarde. O prazo começou a valer em 17 de março e segue até o dia 30 de maio.

O que aconteceu

Número foi alcançado levando em consideração declarações enviadas até as 16h13 de hoje. Ao todo foram entregues 10.552.317 declarações, ou 22,8% do total esperado pela Receita Federal, que é de 46,2 milhões. Quem não fizer a declaração paga multa que vai de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido.

Contribuintes podem usar declaração pré-preenchida. No balanço parcial até esta quarta-feira, 43,2% das declarações foram feitas com este modelo. A expectativa da Receita Federal é de que mais de 57% das declarações (26,3 milhões) sejam feitas desta forma. No ano passado, ficou em 41,2% das transmissões.