Governo pretende beneficiar 10 milhões de pessoas com isenções do IR

O governo federal anunciou hoje o fim da cobrança de Imposto de Renda para todos os que recebem até R$ 5.000 por mês. A previsão é de que a medida passe a valer a partir de 2026.

Como será a isenção

Projeto prevê isenção de IR para salários de até R$ 5.000. O desconto variável vai ser decrescente, reduzindo o pagamento anual de imposto para quem receber até R$ 7.000. Hoje, a faixa de isenção beneficia somente os que recebem menos de R$ 3.036, equivalente a dois salários mínimos.

Benefício atende quase 10 milhões de brasileiros. A estimativa do governo considera os valores calculados com base na legislação atual. O Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) sinaliza que o número de contribuintes isentos subirá para 58,2%, de 16,5 milhões para 26 milhões.