Bets defendem reconhecimento facial, mas acham fim da publicidade exagero

Limitar a publicidade é válido. É preciso seguir as regras do Conar (Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária).. Agora, se o governo decidir proibir os comerciais há alguns riscos. Para você pegar um cliente das bets informais, que não seguem regras, e trazer para a formalidade, você precisa da publicidade.

Numa perspectiva econômica, a gente precisa pensar que o futebol, hoje, tem como principal fonte de financiamento os patrocínios das bets. Os grupos de comunicação vendem seus pacotes também para empresas de apostas. Ou seja, você tem toda uma movimentação da economia que acontece a partir desse mercado. Então, na minha cabeça, a proibição direta, num país onde a indústria é nova, e onde ainda falta conhecimento para separar o joio do trigo, parece uma solução prematura.

É preciso regras para evitar abusos, É preciso coibir, por exemplo, inlfuencers que usam seus canais para fazer propagandas de bets sem seguir qualquer tipo de regra, enganando o público com falsos ganhadores e prometendo grandes lucros com as apostas. Eu acho que é fundamental o engajamento das plataformas para fazer o monitoramento desses conteúdos e derrubar essas contas, se for o caso.

Bônus devem existir, mas precisam ser bem usados

Os bônus, publicidades com promoções e sugestão de apostas com altos ganhos, são apontados como culpados por exageros e pelo vício. O presidente do IBJR é contra a proibição dessas peças, mas diz que elas precisam ser usadas com cautela pelas empresas.