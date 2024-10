Sete a cada dez moradores de favelas jogam nas bets

Imagem: Arte/UOL

O bombardeio das propagandas

As pessoas apostam porque foram estimuladas por propagandas. A economista Carla Beni, professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), diz que um dos pontos mais prejudiciais dos aplicativos de apostas é o "bombardeio de marketing". "São peças publicitárias que prometem uma mudança de vida. Esses influencers e celebridades dos comerciais vendem o quê? Dinheiro rápido e ostentação, que é o que os jovens mais procuram. A pessoa quer ganhar para ostentar."

Alvos são pessoas suscetíveis aos exageros. "Pegam um público com grau de instrução mais baixo, majoritariamente mais imediatista e com dificuldade de se controlar. São pessoas que já acompanham esse fenômeno da ostentação e da exposição de riquezas e felicidade nas redes sociais, e que também buscam isso", afirma Marx Rodrigues, do Favela Diz.

Vício e desafio intelectual

O que começa como uma diversão pode virar um problema sério de saúde. O sociólogo e professor aposentado da USP José Pastore destaca que diversos estudos comparam a compulsão pelos jogos ao vício em cocaína. "E os desdobramentos para o dia a dia dessas pessoa são iguais. As bets, assim como as drogas, podem prejudicar a vida financeira, mas também a saúde mental de grupos que estão superexpostos aos jogos. Nada é mais fácil do que usar a internet do celular e um cartão de crédito para alimentar o vício."



Muitos se sentem desafiados pelos aplicativos de apostas. Pastore acredita que as bets atinjam de formas diferentes as classes sociais. "Para todo mundo, elas representa a chance de ganhar um trocado, mas isso tem apelo maior obviamente para pessoas pobres. Para quem tem dinheiro, o jogo é também um desafio intelectual, que testa seus conhecimentos esportivos e sua capacidade de vencer o sistema, de se superar", analisa o sociólogo. "Essa coisa da destreza é comum nos grupos com melhor condição financeira. A esperança seria para as classes baixas", explica.