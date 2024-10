Artista usa TikTok para vender livros com capas personalizadas a R$ 3.000

Venda era uma saída para não precisar pedir dinheiro dos pais no dia a dia. Aos 18 anos, o negócio enfrentou uma nova barreira: Zontes havia se formado na escola e precisava de uma nova clientela. As redes sociais entraram como aliadas para impulsionar as vendas.

No início, Zontes produzia com materiais improvisados, como folhas de cadernos e livros que não usava mais. Em 2022, começou a trabalhar com a encadernação dos livros e personalização das capas. O negócio ganhou uma nova escala no ano passado, depois que um vídeo seu encadernando o livro "Amanhecer", da série Crepúsculo, viralizou no TikTok.

Zontes foi uma das selecionadas de um concurso do TikTok. A plataforma escolheu 300 pequenos empreendedores que produzem conteúdo lá para receber um prêmio de R$ 5.000, acesso a cursos do Sebrae e orientações sobre como seguir com o negócio na plataforma.

Artista não valorizava o próprio trabalho no início. Zontes diz que nunca pensou que pessoas pagariam um valor alto pelos seus produtos e que conseguiu cobrar R$ 3.000 por produto com incentivo do namorado. Quando vendia os livros por R$ 250, o namorado de Zontes vendeu uma produção por R$ 700, por achar que o trabalho da artista valia mais do que cobravam na época.