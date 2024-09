O que é o hiato do produto, palavrão que assusta o Banco Central

Em alguns setores da economia, demanda pode ser maior que a oferta — aumentando os preços. Responsável por 70% do PIB, o ramo de serviços é aquele que acende o maior sinal de alerta. Moreno destaca que as atividades do segmento não podem ser exportadas e ampliam a atenção do BC. "Ao ter uma restrição no setor de bens em relação à produção, você pode ter uma demanda superior à capacidade de oferta, mas facilmente importar produtos para ter um impacto menor sobre o preço", avalia ela.

O comércio varejista também enfrenta pressões de demanda, especialmente em alimentos e vestuário, em parte devido ao aumento da renda disponível. A construção civil está aquecida, com a demanda por imóveis e infraestrutura superando a oferta em algumas regiões, o que eleva os preços.

Leonardo Costa, economista do ASA

Tragédia no Rio Grande do Sul também contribui com aumento da demanda. Flavia Moraes explica que os temporais no estado impulsionaram a busca por bens. "A tragédia no Rio Grande do Sul gerou uma necessidade de investimentos na área e, inclusive, de consumo de itens como móveis, eletrodomésticos e materiais de construção", observa.

Qual o futuro da Selic

Mercado financeiro prevê novas altas da taxa básica de juros ainda em 2024. Diante do aquecimento da atividade e o descolamento da inflação, os analistas projetam mais duas altas da Selic neste ano. Conforme a última edição do Relatório Focus, são esperadas altas dos juros básicos nas próximas três reuniões do Copom, com a taxa alcançando 11,75% ao ano em janeiro. "É difícil cravar os próximos passos. Vai depender da resposta da economia a esse último aumento dos juros", analisa Moraes.

Hiato do produto é um dos fatores determinantes para o futuro da taxa Selic. A ata do Copom coloca o aquecimento da economia como um dos indicadores analisados para as próximas definições. A evolução da dinâmica do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e do balanço de riscos também estão no radar. "O ritmo de ajustes futuros na taxa de juros e a magnitude total do ciclo ora iniciado serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta", diz a ata.