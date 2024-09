Por que, mesmo com a economia indo bem, o BC segue aumentando o juro

Maior consumo das famílias auxilia no desempenho do setor de serviços. Dentro do setor, foram registradas variações positivas de seguros e serviços relacionados (+4%), informação e comunicação (+6,1%), comércio (+4%) e atividades imobiliárias (+3,7%).

Mais uma vez, o consumo é entendido como vilão para a inflação. Entre os objetivos do aumento da taxa básica de juros está a redução do consumo, isso porque o consumo em alta pode significar aumento da inflação.

No entanto, aumentar a taxa de juros não é a única saída possível. Para conter a inflação que poderia ser gerada pelo aquecimento da economia, o Banco Central pode optar por outras medidas como implementar políticas que restrinjam a oferta de crédito excessivo e o controle e monitoramento de políticas monetárias.

O "problema" dos preços mesmo em queda

Deflação de agosto surpreende, mas não tranquiliza economistas. Em agosto, a inflação oficial do Brasil registrou uma deflação de 0,02%, conforme os dados do IBGE. Esse foi o primeiro recuo do IPCA desde junho do ano passado, mas especialistas continuam preocupados com o futuro da economia, mesmo com esse resultado.

Mesmo com a deflação de agosto, especialistas acreditam que preços podem voltar a subir. A alta dos preços pode continuar a ser impulsionada pelo crescimento do PIB e pela queda no desemprego, além do aumento no custo da energia, por conta da seca.