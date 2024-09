PIB do Brasil cresce 1,4% no 2º trimestre e avança 3,3% em um ano

A economia brasileira cresceu 3,3% no segundo trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado, mostram dados divulgados nesta terça-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já em relação aos primeiros três meses deste ano, o PIB (Produto Interno Bruto) nacional avançou 1,4%. Ambos os resultados superam as expectativas do mercado financeiro.

O que diz o PIB

A soma de todos os bens e produtos finais da economia brasileira aumentou 3,3% em um ano. A variação do segundo trimestre considera uma comparação com o mesmo intervalo do ano passado. As expectativas do mercado financeiro apontavam para um avanço de 2,7% na base de comparação.

Resultado representa a 14ª alta do PIB na comparação com o mesmo período do ano anterior. A última queda na base de comparação foi registrada no quatro trimestre de 2020 (-0,3%). No período, a economia sofria com os impactos da pandemia do novo coronavírus.