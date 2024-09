Haddad comemora PIB acima do esperado e prevê alta superior a 2,7% em 2024

A peça orçamentária está fechada com o que foi feito em julho. Mas de julho pra cá, o PIB evoluiu mais do que imaginávamos. Fechamos o Orçamento com o PIB estimado de 2,5%. Qualquer coisa além disso vai se refletir no aumento de receitas provenientes do crescimento orgânico da economia.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro avalia que os investimentos vão garantir crescimento com baixa inflação. Haddad classifica o aumento da capacidade instalada como determinante para manter o movimento positivo no setor industrial. "Algumas indústrias ainda estão com muita margem para ampliar a produção, mas isso não diz respeito a economia como um todo", observa ao defender que não existam "gargalos" na oferta de bens.

Se a demanda vier puxada pelo investimento daqui para frente, é tudo que a gente quer, né a consistência o crescimento com o investimento maior é a garantia de Equilíbrio entre oferta e demanda.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Já o presidente Lula (PT) escreveu nas redes sociais: