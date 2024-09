Mercado financeiro aumenta projeções para a inflação e o PIB em 2024

Os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) voltaram a elevar as expectativas para a Inflação e o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano. Por outro lado, as projeções apresentadas nesta segunda-feira (2) pelo Relatório Focus preveem a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano até o fim de 2024.

Como deve ser a inflação

As expectativas mostram que a inflação oficial fechará o ano em 4,26%. A variação corresponde à sétima alta consecutiva das previsões para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Há uma semana, a aposta era de alta do índice em 4,25%.

Projeção mantém a inflação dentro da meta. O intervalo estabelecido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que IPCA deve terminar este ano em 3%. O valor tem margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, entre 1,5% e 4,5%.