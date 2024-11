China anuncia medidas para impulsionar comércio em meio a preocupações com tarifas de Trump

PEQUIM (Reuters) - O Ministério do Comércio da China anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas destinadas a impulsionar o comércio exterior do país, incluindo a promessa de fortalecer o apoio financeiro às empresas e expandir as exportações de produtos agrícolas.

Com a ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas superiores a 60% sobre todos os produtos chineses, o que tem abalado os fabricantes chineses e acelerado a realocação de fábricas para o Sudeste Asiático e outras regiões, os exportadores da segunda maior economia do mundo estão se preparando para quaisquer distúrbios no comércio.

O comércio tem sido um raro ponto positivo na economia chinesa nos últimos meses, uma vez que a fraca demanda doméstica e a desaceleração do setor imobiliário têm prejudicado o crescimento.