Copom sobe Selic pela 1ª vez desde 2022, e taxa vai a 10,75% ao ano

No Brasil, os indicadores econômicos apresentam "dinamismo maior do que o esperado", segundo o Copom. Dentre os pontos de atenção para uma possível alta da inflação, estão uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado; uma maior resiliência na inflação de serviços e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário, como uma depreciação do real.

O BC não sinalizou como deve se comportar na próxima reunião, marcada para novembro. O Copom afirma que o ritmo de ajustes futuros será definido de acordo com a evolução da dinâmica da inflação.

Na ata da última reunião, no início de agosto, BC havia sinalizado que poderia aumentar a taxa. "O Comitê avaliará a melhor estratégia: de um lado, se a estratégia de manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo levará a inflação à meta no horizonte relevante; de outro lado, o Comitê, unanimemente, reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado", disse o Copom no comunicado.

No dia 24/09, comitê divulga a ata da reunião. Nesse documento, o Copom vai dar mais detalhes das discussões que levaram à decisão e de sua visão acerca da economia.

Impactos na economia

A Selic é chamada de taxa "básica" porque serve como referência para outros juros do mercado, como os cobrados em empréstimos e financiamentos. Juros menores deixam o crédito mais barato, favorecendo o consumo; quando estão mais altos, o efeito é o contrário.