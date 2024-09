Apesar de deflação em agosto, BC deve aumentar Selic neste mês

A inflação de agosto recuou 0,02% em agosto, a primeira deflação em 14 meses. O dado é um dos principais que será avaliado pelo Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, para decidir qual o rumo da taxa básica de juros do país, mas não o único. Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que, apesar do dado positivo, isto não significa que o BC vai mudar sua política monetária.

Outros dados relevantes serão considerados, como o avanço do PIB acima das expectativas e o desemprego em queda no país — que apontam para uma inflação mais persistente. Para os especialistas, o BC deve considerar mais as pressões de inflação do futuro e não o que aconteceu em meses anteriores. A nova taxa básica de juros será definida na próxima semana, em 18 de setembro. A expectativa do mercado é de que haja um aumento de 0,25 ponto percentual.

O que aconteceu

Selic está estável há duas reuniões. Depois de várias quedas consecutivas, o Copom decidiu manter a taxa básica em 10,5% ao ano nas reuniões de junho e julho, e não sinalizou qual seria o movimento para a reunião da próxima semana. De acordo com o boletim Focus desta semana, o mercado prevê um aumento de 0,25 ponto percentual da taxa neste mês.