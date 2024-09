Bolsa fecha em baixa e dólar sobe após deflação; entenda

A Bolsa de Valores de São Paulo fechou nesta terça-feira (10) em baixa, reagindo mal à primeira deflação (-0,02%) registrada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) desde junho do ano passado (-0,08%). O Ibovespa terminou com queda de 0,31%, a 134.319 pontos. Para os investidores, a inflação pode fazer o Banco Central desistir de aumentar a taxa Selic — ou apenas fazer um ajuste menor. Isso diminuiria os ganhos do mercado com operações que apostam no diferencial de juros entre Brasil e países com taxas menores.

O dólar, pelo mesmo motivo, teve alta de 1,31%, indo a R$ 5,655. O dólar turismo fechou negociado a R$ 5,87.

O que aconteceu?

A inflação oficial do Brasil recuou 0,02% em agosto, ante alta de 0,38% em julho, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O mercado previa uma alta de 0,02%. A queda de 2,77% no preço das contas de luz em agosto foi o principal fator para o resultado. O IPCA acumulado em 12 meses recuou para 4,24% em agosto. A meta definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para a inflação deste ano é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (de 1,5% a 4,5%).