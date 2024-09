Brasil tem primeira deflação em 14 meses, com contas de luz mais baratas

Batata inglesa (-19%), tomate (-16,9%) e cebola (-16,5%) guiam resultado. "O principal fator que contribuiu para a queda nos preços foi uma maior oferta desses produtos no mercado por conta de um clima mais ameno no meio do ano, que favorece a produção desses alimentos, com maior ritmo de colheita e intensificação de safra", diz Almeida.

Frutas ficam 4,23% mais caras em agosto. Na contramão do resultado geral dos alimentos, a variação foi puxada pelo aumento de preço do mamão (17,58%) e da banana-prata (11,37%), as maiores variações nominais do IPCA do mês. A laranja-pera (5,1%) e a maçã (1,18%) também apresentaram alta.

Alimentação fora do domicílio ficou 0,33% mais cara. A variação representa uma desaceleração ante a alta de 0,39% registrada no mês anterior. Dentro do subgrupo, o valor dos lanches subiram 0,11%, enquanto a refeição teve alta de 0,44%

Combustíveis

Salto de 4,1% do gás veicular puxa alta de 0,61% dos combustíveis. As variações positivas da gasolina (0,67%) e do óleo diesel (0,37%) também pesaram no bolso dos motoristas.. Por outro lado, o etanol recuou 0,18%.

Grupo de transportes registrou estabilidade. Ainda que os combustíveis tenham avançado, as passagens aéreas registraram queda de 4,93% nos preços. Almeida explica que o resultado é marcado pela sazonalidade do mês de agosto.