Tarifa vermelha 2 é a mais cara? Entenda as bandeiras da conta de luz

Qual o valor a mais de cada bandeira?

Verde - nada

Amarelo - Acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido.

Vermelho 1 - Acréscimo de R$ 0,04463 para cada kWh consumido.

Vermelho 2 - Acréscimo de R$ 0,07877 para cada kWh consumido.

Esse valor é definido pela Aneel, anualmente, após o fim do período úmido (em abril).

Para que servem as bandeiras tarifárias

De acordo com o governo, a bandeira tem como função informar, no início do mês, o valor da energia para que o brasileiro se adapte ao consumo. O Operador Nacional de Sistema Elétrico calcula, no mês anterior, qual o custo médio da energia e a Aneel informa os usuários com as bandeiras.

Antes da criação das bandeiras, esse custo vinha embutido de uma só vez na conta, nos reajustes anuais.