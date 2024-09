Conta de luz fica mais cara a partir de hoje; entenda bandeira vermelha 2

Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o País, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais.

Aneel

A última vez que a bandeira vermelha patamar 2 foi acionada foi em agosto de 2021, durante a crise hídrica. Em um despacho obtido pelo Estadão/Broadcast, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reconheceu que análises recentes indicam um cenário hídrico desafiador para os próximos meses.

Diante dessa situação, o ministério está considerando várias medidas, incluindo a ativação de uma termelétrica conforme o acordo com a Âmbar Energia, estabelecido em 2021. No entanto, essa ação só será tomada após a análise conclusiva do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre os termos do acordo com a empresa do Grupo J&F.

O que motivou a bandeira vermelha?

A mudança na bandeira tarifária é determinada por três fatores principais. Tanto o preço de liquidação das diferenças (PLD), no qual o CMO desempenha um papel crucial, quanto o risco hidrológico (GSF) e a geração fora do mérito de custo (GFOM) — que ocorre quando usinas com custo superior ao determinado pelo PLD são acionadas — são considerados.