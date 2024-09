Ovos, aviação e agro: conheça novatos brasileiros da lista da Forbes

Consuelo Andrade de Araújo e família - 231º lugar

Patrimônio: R$ 1,15 bilhão

Consuelo Andrade de Araújo tem 92 anos e é de Minas Gerais. Sua origem de patrimônio é o banco Mercantil do Brasil, um dos poucos bancos médios a sobreviver às inúmeras transformações do sistema financeiro.

Império continua em expansão. O Mercantil do Brasil se dedicou por muitos anos middle market, o financiamento de pequenas empresas. Mais recentemente, ampliou sua atuação nos empréstimos consignados. Com as mudanças, as ações mais do que dobraram.

Consuelo não tem mais funções no banco. A matriarca não tem função executiva no banco. O controle dele está com a família, por meio de um acordo de acionistas que inclui os herdeiros.

José Mario Caprioli dos Santos e família - 234º lugar

Patrimônio: R$ 1,12 bilhão