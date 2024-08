Como é a empresa de SC que se mantém como 'maior celeiro de bilionários'

As três famílias fundadoras mantêm quase dois terços do controle da empresa. A WPA Participações, holding que reúne os três clãs, possui 50,09% de posse da WEG, além de outros 14,49% de forma direta nas mãos das pessoas físicas, de acordo com o site da empresa atualizado em abril de 2024.

Operações globais colocam a WEG em competição acirrada com gigantes. A empresa é rival de companhias como a alemã Siemens e a francesa Schneider Electric, evidenciando o alcance e a influência da WEG no mercado internacional.