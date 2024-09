Bolsa tem estabilidade; dólar cai com avanço do ferro e petróleo

Com isso, as ações da Vale (VALE3) engatam a quarta alta consecutiva. No horário, o papel tinha alta de 1,39%, indo a R$ 58,92. No começo da semana, a ação valia R$ 56,68.

O petróleo pode ter seu primeiro ganho semanal em um mês. A tempestade Francine, nos EUA, que interrompeu a produção de petróleo no país, é a responsável pela recuperação.

Depois de cair na sessão de ontem, quando o Goldman Sachs diminuiu o preço alvo da ação, Petrobras (PETR3 e PETR4) sobe. PETR3 tem alta de 0,72%, para R$ 40,78. PETR4 sobe 0,76%, para R$ 37,15.

O baixo volume de negociações continua. "A baixa liquidez no mercado local faz com que as cotações do dólar acompanhem o cenário externo", diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas, empresas de ouro e câmbio. Os investidores internacionais têm evitado mercados emergentes, como o Brasil, antes do anúncio do corte de juros nos Estados Unidos, na quarta-feira (18).

O boletim Prisma Fiscal de setembro, divulgado há pouco, mostra dados mais otimistas. Os analistas de mercado ouvidos mensalmente pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda calculam que o governo entregará um resultado primário com déficit de R$ 66,665 bilhões em 2024. A estimativa mostra um cenário melhor em relação ao documento anterior, de agosto, que projetava um rombo de R$ 73,5 bilhões.

Dados econômicos

A economia brasileira encolheu 0,41% de junho para julho, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Considerado a prévia do PIB (Produto Interno Bruto), o IBC-Br teve um resultado melhor que o esperado pelo mercado, que previa recuo de até 0,90%.