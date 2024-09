IBC-Br sobe 2,61% em 2024 e 2,03% no acumulado de 12 meses, afirma BC

A economia brasileira cresceu 2,61% em 2024, frente ao mesmo período de 2023, e 2,03% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta sexta-feira, 13, pela autoridade monetária.

Apesar da queda de 0,41% na margem, o indicador cresceu 1,33% no trimestre móvel encerrado em julho, frente aos três meses anteriores, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, o índice avançou 3,22% no trimestre, frente ao mesmo período do ano passado.

O IBC-Br é conhecido como uma espécie de "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, mas serve mais precisamente para observar o ritmo da atividade econômica ao longo dos meses.

Até o último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o BC previa alta de 2,3% para o PIB de 2024. O governo estima um crescimento de 2,5%, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já adiantou que a estimativa será revisada para 3% ou mais. A pasta divulga hoje uma nova grade de parâmetros macroeconômicos.