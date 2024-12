Onda de drones misteriosos nos EUA: eles colocam mesmo os voos em risco?

Detecção pode diminuir acidentes

Alguns aeroportos do mundo contam com sistemas de detecção de drones para evitar colisões. Esses impactos com aeronaves tendem a ocorrer nas fases mais críticas do voo, que são justamente o pouso e a decolagem.

O aeroporto de Piracicaba (SP) instalou recentemente os sistemas antidrones EagleShield e Gamekeeper da Omnisys, subsidiária do grupo francês Thales no Brasil. Esse sistema de radares faz um levantamento 3D da área no entorno do aeroporto de até 7,5 km de distância.

Como os radares usados para detectar aviões não são adaptados para encontrar drones, é preciso que novos sistemas sejam capazes de perceber drones que pesam às vezes menos de 1 kg.

Um sistema de algoritmos diferencia esses dispositivos de pássaros, levando em conta, além do formato, o comportamento e a trajetória do voo. Também são usados sensores que detectam as ondas de radiofrequência dos drones e dos operadores, diferenciando quais objetos voadores estão sendo identificados.

Com essas informações em mãos, os operadores dos aeroportos podem decidir por definir que uma aeronave arremeta ou mude sua rota, mantendo a segurança do voo.