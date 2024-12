Trump e guerras geram incertezas para a aviação. Brasil pode ser afetado

Entretanto, o primeiro mandato do republicano foi bem-visto do ponto de vista dos negócios. O futuro presidente dos EUA promoveu uma desregulamentação e simplificação do setor. Ainda há uma incerteza quanto à descarbonização do setor, já que as futuras políticas do país nessa área estão incertas.

A promessa de Trump em incentivar o uso de combustíveis derivados do petróleo pode ter um impacto na redução do preço do querosene de aviação, embora afaste o setor da meta em ser menos poluente nas próximas décadas. De acordo com Marie Owens Thomsen, economista-chefe da Iata, nesse sentido, uma alta na oferta diminui o preço do combustível das aeronaves e pode dar um alívio no peso das despesas nos caixas das empresas.

Outra postura de Trump muito elogiada foi justamente ir contra setores da União Europeia, que, diante de dificuldades do setor, impuseram nova regulamentação às empresas. Walsh diz discordar dessa postura, que também foi adotada pelo governo Biden.

"Acho que, em muitos casos, as regulamentações que vimos não foram úteis. Não beneficiaram os consumidores ou a indústria. E acredito que neste estágio a indicação é que o segundo governo Trump provavelmente reverterá algumas das ações que foram tomadas sob o governo Biden", diz o executivo da Iata.

Brasil pode ser afetado

Trump também ameaçou recentemente os países que deixassem de usar o dólar como moeda de reserva. É o caso de uma possível moeda dos Brics, bloco formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.