Não foi só Castelo Branco: Acidente aéreo também matou outro ex-presidente

A bordo estavam 26 pessoas, sendo cinco tripulantes e 21 passageiros. Toda a equipe da empresa morreu na queda, além de 16 viajantes.

A aeronave ficou totalmente destruída no acidente. Relatos da época indicam que sobreviventes foram buscar ajuda em uma região próxima, já que a forte chuva não teria permitido ouvir a queda.

Velório presidencial no Senado

No dia seguinte à queda, o corpo de Nereu Ramos chegou ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a bordo de um C-47 da FAB (Força Aérea Brasileira). Ele foi velado no Palácio Monroe, então sede do Senado Federal, e a cerimônia contou com a presença do então presidente da República à época dos fatos, Juscelino Kubitschek.

Um memorial em homenagem a Nereu Ramos na cidade de Lages (SC) abriga a sepultura do ex-presidente.

Quem foi Nereu Ramos?

É sempre bom lembrar: Nereu Ramos não foi eleito presidente pelo voto popular diretamente. Ele era vice-presidente do Senado em 1955.