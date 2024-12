Avião que levou Assad à Rússia pode transportar 60 t e voar 4.000 km

Modelo: Il-76TF (Versão de transporte de transporte civil do Il-76)

Fabricante: Ilyushin (UAC Rússia)

Comprimento: 53,2 metros

Altura: 14,3 metros

Envergadura (distância de ponta a ponta da asa): 50,5 metros

Peso máximo de decolagem: 210 toneladas

Carga máxima: 60 toneladas

Capacidade do tanque de combustível: 109,5 mil litros

Velocidade de cruzeiro: 850 km/h

Altitude máxima de voo: 12 km de altitude

Autonomia (com a carga máxima): 4.000 km

Volume do compartimento de cargas: 400 m³

Tripulação: 5 pessoas no mínimo

Tempo de serviço: Aproximadamente 10 mil ciclos de pouso e decolagem, 30 mil horas de voo (cerca de 30 anos de uso).