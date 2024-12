O que fazer com o 13° salário: quitar dívida, comprar presente ou investir?

Os trabalhadores de carteira assinada recebem o 13° salário, que é um pagamento a mais todo fim de ano. A renda extra vem no momento em que os brasileiros mais estão propensos a gastar por conta das festas de fim de ano. Veja dicas do que fazer com esse dinheiro que veio em boa hora.

O que é o 13° salário?

É um direito garantido pela CLT e funciona como uma remuneração dividida em duas parcelas ao longo do ano. O dinheiro extra chega em um momento estratégico do ano, o Natal e Ano-Novo, uma época em que as despesas tendem a aumentar, seja com presentes, celebrações ou compromissos acumulados, diz Camila Tottene Bonetti, coordenadora de produtos e negócios da Viacredi Alto Vale, cooperativa do Sistema Ailos.

Pagamento é a diferença para os meses que possuem mais semanas. Assim, a pessoa recebe pelo que ela trabalhou. A análise de como gastar esse dinheiro vai da realidade e objetivos de cada um.