Ela largou promoção em multinacional para empreender; hoje fatura R$ 10 mi

Passei a me especializar nos trâmites burocráticos para emissão de vistos, permissão de moradia e outros serviços para imigrantes na Europa. Comecei a ser cada vez mais requisitada, pois os amigos estavam fazendo propaganda boca a boca.

Renata Barbalho, fundadora e CEO da Espanha Fácil

Renata viu uma oportunidade de negócio. Decidiu que era o momento de dar o pontapé inicial como empreendedora. "Criei um plano de negócios, mandei para o governo e pedi uma compatibilidade de permissões, porque o visto de trabalho que a empresa fez para mim só me permitia trabalhar como auditora financeira. Com o plano de negócios aprovado, eu pude seguir trabalhando na multinacional e executando as atividades como empreendedora", afirma.

Ela abriu a Espanha Fácil, em Madri, em 2007. Tinha um capital mínimo de 3.000 euros para a empresa se manter por seis meses.

No mesmo ano, Renata recebeu a notícia de que seria promovida na PwC. Mas ela decidiu abdicar do cargo para se dedicar exclusivamente à sua empresa. "Eu me dei um prazo de seis meses para a empresa dar certo. Eu economizei justamente para isso. Se não desse certo, iria ver outras oportunidades", declara.

Analisei o número de brasileiros que vinham para o país como intercambistas, e era um número grande. Na época, não havia um negócio tão nichado como a Espanha Fácil é. Decidi apostar na ideia, pois sou movida a desafios e novidades.

Como é a empresa

A empresa é sediada em Madri, mas todo o atendimento é online. "Estamos na Espanha, e o cliente no Brasil. Eu e o time trabalhamos de forma presencial, mas sempre com o atendimento online, diz Renata.