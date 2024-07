Empreendedora troca lixo por 'moedas verdes' e fatura R$ 300 mil por ano

Era triste ver tanto plástico, vidro e outros lixos nas nascentes. Vi um projeto em uma cidade sobre moeda social e resolvi trazer para Igarapé-Açu. Com o Movimento Moeda Verde, conseguimos direcionar o descarte correto de resíduos e fomentar o comércio local.

Carolina Magalhães, presidente do Movimento Moeda Verde

Cooperativa pesa lixo e paga cidadão na hora

Cada lixo tem seu valor na cooperativa criada para a coleta. Para conseguir uma moeda, o cidadão pode reciclar:

300g de metal

4kg de papel

6 kg de plástico

Ainda não há troca de vidro, mas Carolina disse que deve começar em breve.

Material é vendido para reciclagem e o dinheiro obtido volta para fomentar o comércio local com as moedas verdes. Carolina também criou o Banco Moeda Verde que oferece microcrédito com moeda social.