Com taxa de 28%, Brasil pode ter maior imposto do mundo sem arrecadar mais

A inclusão das carnes na cesta básica no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, com a consequente redução de 100% nos impostos, traz então à sociedade a expectativa de que haverá uma redução nos preços, mas só teremos certeza disso no futuro, pois preço é uma variável que depende de outros tantos fatores que não apenas tributários, e, especialmente, de como que os players do mercado se comportarão diante da redução de carga tributária.

Virgínia Pillekamp, sócia da área de direito tributário do escritório BMA Advogados

Apesar de os estados cobrarem atualmente ICMS sobre carnes bovinas, caprinas, suínas, entre outras, a tributação é praticamente nula. Isso ocorre devido aos créditos concedidos a esses produtos em cada estado. Dessa forma, mesmo com a reforma tributária isentando as carnes de impostos, os preços dos produtos nos supermercados não sofrerão grandes alterações.

De acordo com fontes consultadas pela reportagem, a Frente Parlamentar da Agropecuária, com o apoio do presidente Lula, conseguiu que as carnes não fossem mais tributadas. Isso aconteceria se os alimentos ficassem fora da cesta básica, uma vez que a eles seria cobrado 40% do IBS e do CBS.

ICMS quase nulo ainda não é isenção fiscal. Mesmo tendo hoje um valor de alíquota baixo, contudo, os produtos ainda são taxados. A professora da FGV Direito Rio, Bianca Xavier, explica que esse valor de desconto que a reforma tributária vai trazer zerando a alíquota pode ser repassado para o consumidor final como pode ser incorporado ao lucro dos intermediários do produto.

Esses produtos passam por muitos intermediários. O produtor vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. E no meio desse caminho pode ter alguém que incorpore esse benefício fiscal a seu lucro. Precisa existir uma fiscalização para que esse repasse aconteça para o consumidor final e eu quero acreditar que os empresários vão fazer isso.

Alexandre Mazza, advogado especialista em Direito Tributário

Para além do produto, contudo, o setor entende que a reforma deve impactar positivamente toda a economia nacional. Isso porque, conforme explica Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), "a simplificação e a redução da burocratização trará competitividade para os setores, o que deve gerar novos impulsos de vendas e o fortalecimento da economia".