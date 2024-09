Produtores de cana: prejuízo por queimadas em SP sobe e chega a R$ 1,2 bi

São Paulo é responsável por 53,2% da produção nacional de cana. O estado é o maior produtor do país e as regiões em que há maior concentração dos canaviais são Ribeirão Preto, Piracicaba, Araraquara, Araç atuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. A Orplana conta com 35 associações de fornecedores de cana e representa mais de 12 mil produtores de cana-de-açúcar.

Produtores ainda estão buscando entender a magnitude dos prejuízos. Nogueira diz que o custo de implantação na renovação do canavial é de cerca de R$ 13,5 mil por hectare e que será preciso lidar com as cinzas das plantações que ficaram das queimadas.

Mesmo naquela rebrota que ainda vai continuar viável, que não vai precisar do replantio, pode ser que precise de manejo e nutrientes, em que os custos também impactarão. Isso porque o colchão de palha que havia ali auxiliava contra plantas daninhas, na retenção de água e na matéria orgânica do solo.

João Nogueira, CEO da Orplana

Ainda não se sabe se as queimadas vão impactar a próxima safra. Segundo Nogueira, ainda é cedo para entender o que vai acontecer no futuro.