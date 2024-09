Queimadas em SP: produtores de cana aumentam prejuízo para R$ 800 milhões

Os prejuízos causados pelas queimadas no interior de São Paulo nas plantações de cana-de-açúcar podem chegar a R$ 800 milhões. O valor corresponde as perdas causadas pelos incêndios na cana em pé, nas soqueiras ou brotos, e na qualidade ruim da matéria-prima. Esta é a estimativa da Orplana (Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil), divulgada nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Houve um aumento da projeção de prejuízos. No dia 27 de agosto, a Orplana estimava perdas de R$ 500 milhões. O dado atual representa um aumento de 60%.

Orplana reúne 35 associações de fornecedores de cana e representa mais de 12 mil produtores de cana-de-açúcar. Dados consideram as queimadas no fim de semana dos dias 24 e 25 de agosto e outras ocorrências que aconteceram até esta quarta-feira (4) — foram identificados mais de 2.300 focos de incêndio no período.