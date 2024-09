Mudou: veja quanto conta de luz fica mais cara com tarifa vermelha 1

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reviu o aumento da tarifa para o mês de setembro. A bandeira tarifária será vermelha patamar 1, e não 2, que era a mais cara de todas. Com isso, a conta ficará mais R$ 4,46 cara a cada 100 quilowatts-hora (kWh) - antes, o aumento seria de R$ 7,877 a cada 100 kWh. Mas qual o impacto disso no mês de uma família brasileira? De acordo com Ahmed El Khatib, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), será significativo.

Qual será o aumento na conta de luz

Segundo o especialista, o consumo médio de uma família de quatro integrantes no Brasil varia, mas é estimado em cerca de 152,2 kWh por mês. Isso significa um valor próximo de R$ 106, sem nenhuma tarifa.

Com o acréscimo de R$ 0,0446 por kWh, a conta média fica R$ 6,79 mais cara.