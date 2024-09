Saque-aniversário é um saque contra trabalhadores e deveria mesmo acabar

Depois de uma longa gestação, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou nesta quinta-feira (12) a decisão do governo de acabar com o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O saque-aniversário foi um saque na poupança forçada dos trabalhadores brasileiros com carteira assinada. Os optantes pela modalidade de retirada de parte de recursos do fundo, anualmente, no mês de seu aniversário, antes da rescisão de seus contratos de trabalho caíram numa armadilha do governo Bolsonaro, que instituiu a regra, em 2019.



Marinho ainda não divulgou como será feita a reversão do saque-aniversário, nem como serão as regras do crédito consignado adotado em substituição às regras atuais. O risco é que continue prejudicando o trabalhador, a parte mais fraca na história, sob a capa de beneficiá-lo, em benefício do sistema financeiro privado.

Saque anual prende o saldo

Quem opta pelo saque-aniversário tem direito a retirar do seu FGTS uma parcela do saldo existente, mas, em contrapartida, no caso de rescisão de seu contrato de trabalho sem justa causa, não poderá ter acesso à totalidade dos recursos existentes em sua conta durante pelo menos dois anos.