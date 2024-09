Hospedagens no Rio de Janeiro ficam quase 80% mais caras por Rock in Rio

O preço de hospedagens no Rio de Janeiro subiu quase 80% por causa do Rock in Rio, evento que começa nesta sexta-feira (13). O dado é da traveltech Onfly.

O que aconteceu

A 10ª edição brasileira do Rock in Rio espera receber cerca de 700 mil pessoas. São sete dias de shows (13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro), na Cidade do Rock.

O valor das reservas de hospedagens subiu 79,5%. O dado considera reservas feitas entre agosto e setembro deste ano entre os dias 12 e 21 de setembro. O aumento de preços foi de 41,9% no bairro da Tijuca, onde acontece o festival. Passagens aéreas ficaram 26,8% mais caras.